Labdarúgás
1 órája
Rendkívüli: túszul ejtették a sportpályánál, gőzerővel keresik!
A PVSK női labdarúgócsapata hétvégén játszotta hazai pályán első idei tétmeccsét, ahol egy teljesen átalakult kerettel 2–0-ás vereséget szenvedett a Nagykanizsa ellen. A meccs kapcsán azonban nem csak a bizakodásra okot adó játék, vagy az átalakult keret ad beszédtémát, hanem egy eltűnt meccslabda is.
Gyimesi András vezetőedző facebook posztjában kérte a megtalálókat, hogy juttassák vissza az együttesnek a labdát, mivel annak nem csak eszmei értéke, de vételára is nagy volt.
