Rengeteg gyertya lángja gyulladt fel Feleki Attila emlékére

Kedden hosszú betegséget követően elhunyt Feleki Attila, a HR-Rent Kft. és a HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa. A labdarúgó egyesület a vezető méltó búcsúztatásaként gyertyagyújtást szervezett szerdán estére a stadionnál, ahova rengetegen zarándokoltak el leróni a tiszteletüket. A településen élők, más egyesületek képviselői, korábbi és jelenlegi játékosai, alkalmazottai, barátai, ismerősei és családtagjai is megjelentek egy-egy mécsessel.