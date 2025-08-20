Gyász
1 órája
Rengeteg gyertya lángja gyulladt fel Feleki Attila emlékére
Fotó: Kovács Liliána
Kedden hosszú betegséget követően elhunyt Feleki Attila, a HR-Rent Kft. és a HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa. A labdarúgó egyesület a vezető méltó búcsúztatásaként gyertyagyújtást szervezett szerdán estére a stadionnál, ahova rengetegen zarándokoltak el leróni a tiszteletüket. A településen élők, más egyesületek képviselői, korábbi és jelenlegi játékosai, alkalmazottai, barátai, ismerősei és családtagjai is megjelentek egy-egy mécsessel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre