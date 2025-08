Riválishoz írt alá az NKA Pécs sokoldalú játékosa

Távozott Zsebe-Weninger Virág az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatától, s új klubja be is jelentette már érkezését. Korábbi együtteséhez, az UNI Győr csapatához tér vissza a sokoldalú, dinamikus játékos, akinek az előző szezonban Zseljko Djokics taktikájában is fontos szerep jutott. A legutóbbi szezonban 7,2 pontot, 3,4 lepattanót, 1,9 szerzett labdát, 1,6 kiharcolt faultot, 2,5 gólpasszt, és 12,4 VAL-t átlagolt.