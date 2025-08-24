2 órája
Meg kell tartani a lendületét a Szentlőrincnek
Pörög tovább a labdarúgó NB II., s valószínűleg ezt most a Szentlőrinc a legkevésbé sem bánja, még akkor sem, ha egy keménynek ígérkező ellenfél, az Ajka érkezik hozzá vasárnap 17.30-ra. A HR-Rent Kozármisleny 19 órára Szegedre utazik a hétvégén.
Mezőkövesden áttörte a gátat a Szentlőrinc, s megszerezte első győzelmét magabiztos teljesítménnyel, azonban ezúttal sem lesz egyszerűbb dolga. Egy hasonlóan lendületbe kerülő rivális, az Ajka érkezik hozzá, amely a döcögősebb rajt (1 vereség, 1 döntetlen) után egyre jobb formába kerül. Előbb a Budafokot, majd a bajnoki cím egyik legfőbb várományosát, a Budapest Honvédot is 1–0-ra verni tudta. Utóbbit Kirchner Krisztián góljával, akit egyetlen baranyai sportszeretőnek sem kell bemutatni.
A Szentlőrinc hasonló passzban lévő együttest fogad
A piros-feketék és a zöldek számára is az a tét tehát, hogy fenn tudják tartani a lendületüket, s egy újabb sikerrel tovább kapaszkodjanak felfelé a tabellán. A rajongók egy rendkívül izgalmas találkozóra számíthatnak, amelyen mindkét együttes a győzelemre fog törekedni.
A Kozármisleny extrán motivált lesz
A HR-Rent Kozármisleny számára szintén egy nagyon komoly teszt jön. A kék-fehéreknek ahhoz a Szegedhez kell utazniuk, ahol korábbi edzőjük, Aczél Zoltán dolgozik. Azonban nem csaj ez motiválhatja most az együttest. A héten elhunyt tulajdonostól, Feleki Attilától is egészen biztosan egy győzelemmel szeretne búcsúzni a hétvégén az együttes.
Persze ezt nem lesz könnyű elérnie az eddig nyeretlen együttesnek. A szegediek jó formában kezdték az idényt, a Kecskemétet és a Tiszakécskét is legyőzték, míg a Békéscsaba és a Karcag ellen ikszeltek, így a harmadik helyen állnak a tabellán, s keretükben meg van az a minőség, hogy bárkire veszélyt jelentsenek.
Az 5. forduló programja: Szentlőrinc–Ajka, Budafok–Kecskemét (08. 24., 17.30), Bp. Honvéd–Csákvár (08. 24., 17.45), Szeged–HR-Rent Kozármisleny, Videoton–Békéscsaba, BVSC-Zugló–Karcag, Soroksár–Mezőkövesd (08. 24., 19.00), Vasas–Tiszakécske (08. 25., 20.00).