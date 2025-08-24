augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Meg kell tartani a lendületét a Szentlőrincnek

Címkék#NB II#szentlőrinc se#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Pörög tovább a labdarúgó NB II., s valószínűleg ezt most a Szentlőrinc a legkevésbé sem bánja, még akkor sem, ha egy keménynek ígérkező ellenfél, az Ajka érkezik hozzá vasárnap 17.30-ra. A HR-Rent Kozármisleny 19 órára Szegedre utazik a hétvégén.

Kvanduk Bence

Mezőkövesden áttörte a gátat a Szentlőrinc, s megszerezte első győzelmét magabiztos teljesítménnyel, azonban ezúttal sem lesz egyszerűbb dolga. Egy hasonlóan lendületbe kerülő rivális, az Ajka érkezik hozzá, amely a döcögősebb rajt (1 vereség, 1 döntetlen) után egyre jobb formába kerül. Előbb a Budafokot, majd a bajnoki cím egyik legfőbb várományosát, a Budapest Honvédot is 1–0-ra verni tudta. Utóbbit Kirchner Krisztián góljával, akit egyetlen baranyai sportszeretőnek sem kell bemutatni. 

A Szentlőrincnek a pálya mindkét oldalán lesz bőven dolga
A Szentlőrincnek a pálya mindkét oldalán lesz bőven dolga
Fotó: Löffler Péter

A Szentlőrinc hasonló passzban lévő együttest fogad

A piros-feketék és a zöldek számára is az a tét tehát, hogy fenn tudják tartani a lendületüket, s egy újabb sikerrel tovább kapaszkodjanak felfelé a tabellán. A rajongók egy rendkívül izgalmas találkozóra számíthatnak, amelyen mindkét együttes a győzelemre fog törekedni.

A Kozármisleny extrán motivált lesz

A HR-Rent Kozármisleny számára szintén egy nagyon komoly teszt jön. A kék-fehéreknek ahhoz a Szegedhez kell utazniuk, ahol korábbi edzőjük, Aczél Zoltán dolgozik. Azonban nem csaj ez motiválhatja most az együttest. A héten elhunyt tulajdonostól, Feleki Attilától is egészen biztosan egy győzelemmel szeretne búcsúzni a hétvégén az együttes.

Persze ezt nem lesz könnyű elérnie az eddig nyeretlen együttesnek. A szegediek jó formában kezdték az idényt, a Kecskemétet és a Tiszakécskét is legyőzték, míg a Békéscsaba és a Karcag ellen ikszeltek, így a harmadik helyen állnak a tabellán, s keretükben meg van az a minőség, hogy bárkire veszélyt jelentsenek.

Az 5. forduló programja: Szentlőrinc–Ajka, Budafok–Kecskemét (08. 24., 17.30), Bp. Honvéd–Csákvár (08. 24., 17.45), Szeged–HR-Rent Kozármisleny, Videoton–Békéscsaba, BVSC-Zugló–Karcag, Soroksár–Mezőkövesd (08. 24., 19.00), Vasas–Tiszakécske (08. 25., 20.00).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu