Dobogósok ellen indulnak csatába a baranyai együttesek

Újra hazai pályán szerepelhet vasárnap a Szentlőrinc, de semmivel nem lesz könnyebb dolga, mint a 2. fordulóban. Sőt, ezúttal az eddig két sima, 3–0-s győzelmet arató, s a bajnoki címre joggal pályázó Budapest Honvédot kellene megfognia a baranyai piros-feketéknek, s ez még komolyabb kihívásnak ígérkezik, mint a megyei rivális Kozármisleny elleni rangadó.

Ki lesz a Szentlőrinc és a Kozármisleny nyerőembere?

Fotó: Kovács Liliána

A Szentlőrinc még nagyobb kihívás előtt

Az biztosnak tűnik, hogy a listavezető ellen Dinnyéséknek ismét nagyon komoly teljesítményt kell letenniük védekezésben, hiszen Zuigéberék rohamait senkinek nem egyszerű megállítani, a másik oldalon pedig szükség lesz egy-egy komoly villanásra. Persze Bőlében, Nagy Richárdban és Nyári Patrikban is megvan többek között az a kvalitás, amivel a hazaiak itthon tarthatják a három pontot, s a szakmai stáb sem most először él majd meg hasonló találkozót. Azt pedig már az előző szezonban is megmutatta a Lőrinc, hogy a legerősebb csapatok sem távozhatnak tőle könnyű pontokkal, bárkinek a játékát meg tudja nehezíteni, nem véletlenül érte el az ötödik helyet.

A Kozármislenynek meg kell találnia a megoldásokat

Közben a HR-Rent Kozármisleny ismét útra kell, azonban most egy jóval hosszabb túra vár rá, hiszen nem Szentlőrinc, hanem Mezőkövesd felé veszi az irányt. Pinezits Máté együttese egyelőre még nem nyert meccset ebben a szezonban, de kész bármit megtenni azért, hogy ez a harmadik fordulóban változzon. Ugyan a vendéglátót nem lesz egyszerű legyűrni, mert egy kifejezetten masszív együttes jó védőkkel, de ha sikerült javítani a kék-fehéreknek a helyzetkihasználásukon, akkor jó eséllyel pályáznak a három pontra is. Persze egyelőre a kövesdiek szerepléséből is nehéz következtetéseket levonni, hiszen a Karcag elleni győzelem és a Tiszakécske elleni iksz se sokat tisztázott az erőviszonyokon.

3. forduló: Szentlőrinc–Bp. Honvéd, Mezőkövesd–Kozármisleny, Videoton–Csákvár (08. 10., 17.30), Budafok–Ajka, BVSC-Zugló–Kecskemét, Szeged–Karcag, Soroksár–Tiszakécske (08. 10., 19.00), Vasas–Békéscsaba (08. 11., 20.00).