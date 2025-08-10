Vezetett a Lőrinc a Kispest ellen, de végül pont nélkül maradt

Magabiztosan kezdett a Kispest ellen is a Szentlőrinc gyorsan tisztázva, hogy a listavezető nem számíthat Baranyában könnyű pontokra. Sőt, a Honvédnak volt oka aggódni a mérkőzés korai szakaszában, mert a hazaiak jól tartották meg a labdát, s a kontrákat is jól semlegesítették.

Baki nem bakizott: ha kellett, csúszott-mászott a Szentlőrinc támadásainak semlegesítéséért

Fotó: Löffler Péter

Waltner Róbert együttese végül egy szögletet követően törte meg a vendégét, s ugyan Bőle félfordulatból eleresztett lövése még egy védő hátáról lepattant, Nyári ismétlése nagy erővel zúgott a hálóba.

A bekapott találattól a vendégek még elszántabbak lettek, de egy kontra végén így is Adamcsek szerezhetett volna gólt, ha a visszasprintelő Zuigeber utolsó emberként nem billenti ki az egyensúlyából. A támadó mentése kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen pillanatokkal később már a másik oldalon Medgyes harcolt ki büntetőt. Gyurján ugyan eltalálta az irányt, Csontos tizenegyese védhetetlenül vágódott a bal alsóba.

második játékrészben már a vendégek akarata érvényesült inkább, s a győztes gólt is sikerült megszerezniük. Egy bal oldali bedobást követően Kállai jól centerezett, s a tizenegyespontnál érkező Medgyes egy védő szorításában is a kapu bal oldalába tudott lőni.

Ezt követően ugyan ment az ikszért a hazai együttes, igazán nagy helyzete már nem volt.

SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–2 (1–1)

Labdarúgó NB II., 3. forduló. Szentlőrinc, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt).

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P. (Milovanovics, 68.), Márta – Szolgai, Nyári (Kesztyűs M., 72.) – Ambach, Nagy R. (Czérna, 61.), Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben) – Adamcsek. Edző: Waltner Róbert.

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai, 7., Csonka B., 84.), Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes (Ihrig-Farkas, 76.), Zuigeber (Hetyei, 84.), Pinte (Sigér Á., 76.). Edző: Feczkó Tamás.

Gólszerzők: Nyári (18.), ill. Csontos (39. – büntetőből), Medgyes (73.).