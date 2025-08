Egy sima, egy fordított: kőkemény ütközetet hozott a baranyai El Clásicó

Tökéletes, igazi angol futballidőben csapott össze egymással a két baranyai együttes, s a hazaiaknak volt extra motivációja is, hiszen az előző idényben nem tudta legyőzni riválisát.

A vizes, csúszós pályán az első pillanatoktól kezdve a Szentlőrinc akarata érvényesült, a HR-Rent Kozármisleny csak egy-egy gyors támadással tudott elmenni, de a tizedik perctől egyre nagyobb nyomás alatt volt. Előbb Bőle fejelt fölé veszélyes helyzetből, majd Nyári lövését blokkolta bravúrral Lékai. A vendég védelem végül a 24. percben tört meg, ekkor a befelé cselező Samsont buktatta a tizenhatoson belül Máté Csaba, az ezért megítélt büntetőt pedig Nagy Richárd nagyon magabiztosan lőtte a jobb alsóba.

A bekapott gólt felpaprikázta a kék-fehéreket, akiket többször is kulcsszituációkban állított meg egy-egy jól időzített becsúszással Dinnyés és a hazai védelem. A 30. percben aztán elszakadt a cérna a vendégek csapatkapitányánál, Gajágnál, s egy bedobásnál fellökte Adamcseket, amiért mindkét játékos sárgát kapott. Ezt követően a hazaiak látványosan játszottak arra pár percig, hogy a védőnek összehozzanak még egy sárgát, szólt is a csontzene, de kiállítás az első félidőben nem volt, habár a színes lapokat a padokon ülők is gyűjtögették.

A szünetben cserére szánta el magát Pinezits Máté, s úgy tűnt, hogy ez hatásos lesz. Sokkal lendületesebbé vált a Misleny, igaz, az első igazán nagy helyzet ismét a hazaiaké volt. Adamcsek már csak Lékaival állt szemben Bőle kiváló kiugratása után, csinált egy lövőcselt, majd tüzelt, de Lékai rávetődött a labdára, s másodjára meg is fogta azt.

Gyorsan reagált Waltner Róbert is, s hármat cserélve próbálta megszilárdítani együttese középpályás védekezését. Meg is fogta ezzel egy kis időre a Mislenyet, de aztán a vendégek váratlanul mégis egyenlítettek. Máté Csaba határozott úgy, hogy egy lecsorgó labdát 18 méterről, kissé jobbról a kapura tűz, s a középmagas lövés védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába.

Az egyenlítést követően mindkét együttes igyekezett a maga javára fordítani ismét a meccset, több esélye a Lőrincnek volt erre, de Lékai lehúzta a rolót, s mindent lehúzott, illetve védett. A találkozó így mindkét csapat számára kissé csalódással végződött, hiszen a piros-feketék kezéből kicsúszott két pont, de a vendégek is úgy érezhették, lett volna lehetőségük egynél többet szerezni.