A Szentlőrincnél félig üres, a Mislenynél félig teli volt a pohár

A Szentlőrinc óriási elszántsággal vetette rá magát a HR-Rent Kozármislenyre, s ennek köszönhetően az első félidőben sikerült kiharcolnia egy tizenegyest, amit Nagy Richárd értékesített is. A fordulást követően ugyan feljöttek a kék-fehérek, de a hazaiaknak így is meg volt az esélye, hogy eldöntse a találkozót. Adamcsek például már csak Lékaival állt szembe, de a kapus jól reagált a támadó cselére, s a lövésébe bele tudott vetődni. Végül Máté Csaba átlövéssel egyenlített, s osztozkodni kényszerültek az együttesek.

A Kozármisleny kapusának, Lékainak bőven adtak feladatot a Szentlőrinc támadói

Fotó: Kovács Liliána

– Az egész mérkőzésen tetszett, ahogy játszottunk – kezdte értékelését Waltner Róbert, a hazaiak mestere. – Jól felkészültünk az ellenfélből, és védekezésben, támadásban is jól végeztük a dolgunk, amit elterveztünk. Volt több helyzetünk, a második félidőben kétszer is csak a kapussal voltunk már szemben. Az első játékrészben megint volt egy tizenegyes, amit a videó alapján be kellett volna fújni, sajnos nem kaptuk meg. Utána kaptunk egy átlövés gólt, amivel nem látszódik meg a különbség, mert több esetben is mezőnyfölényben játszottunk. Kicsit csalódott vagyok, mert győzelmet érdemeltünk volna a mutatott játék alapján. Most mi voltunk a jobbak. A Kozármisleny egy kellemetlen, jó csapat. Jó támadó focit játszanak, hátul agresszívak, szóval nem volt egyszerű dolgunk. Most ennyire futotta, de megtettünk mindent a győzelemért. Mentünk előre, meg is voltak a lehetőségek, de ezeket be kell rúgni.

A Szentlőrinc játékára tudott reagálni a Kozármisleny

A Kozármislenynek a szünetben muszáj volt változtatnia, mert ha folytatja, amit az első félidőben csinált, akkor komolyabb vereségbe is belefuthatott volna, azonban a fordulást követően már más arcát mutatta.

– Először is nagyon örülök, hogy sikerült megszereznünk az első pontunkat – vette át a szót a kék-fehérek mestere, Pinezits Máté. – Az előző héten akár játékminőségben, akár a kidolgozott helyzetek számában óriási fölényben voltunk. Akkor nem csak egy, hanem lehet három pontot hullajtottunk el. Vártam, hogy a srácok hogyan reagálnak erre. Ez után nagyon örülök ennek az egy pontnak, így hogy egy újjá alakuló, fiatal csapatunk van, ez nagyon fontos volt. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az első félidőben nem fociztunk jól, rossz felfogásban is játszottunk. Arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy amit a félidőben megbeszéltünk, arra jó választ adtak a játékosok. A sportban és az életben is mindig az dönt, hogy egy helyzetben hogyan reagálunk. Egy baranyai rangadót játszottunk egy tavalyi élcsapattal, amelynek a kezdőcsapata együtt maradt.