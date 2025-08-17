augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Gólonként járt egy pont: áttörte a gátat a Szentlőrinc

Áttört a gát a labdarúgó NB II. 4. fordulójában, s a Szentlőrinc megszerezte idénybeli első győzelmét a Mezőkövesd otthonában.

Kvanduk Bence

Már az első perctől hozta a Mezőkövesd otthonában a Szentlőrinc, amit a szurkolók megszokhattak Waltner Róbert együttesétől. Keményen megharcoltak minden labdáért, s igyekeztek ráerőltetni vendéglátójukra a saját akaratukat. Ennek eredménye volt Dinnyés ollózása, majd Ambach lövése is, percekkel később pedig a gól is megjött. Márta centerezésére robbant Nagy Richárd, majd 4 méterről a kapuba gurított.

Márta gólpassza alapozott meg a Szentlőrinc sikerének
Fotó: Löffler Péter
Fotó: Löffler Péter

A vendég találatot követően a kövesdiek is rákapcsoltak, de komoly ziccerig nem jutottak, így a szünetre vezetve mehettek a piros-feketék.
A folytatásban viszont ezúttal nem a szokásos forgatókönyv szerint zajlott a lőrinciek meccse, nem az ellenfél egyenlített, hanem a piros-feketék növelték a különbséget. Samson harcolt ki egy büntetőt, amit aztán Adamcsek értékesített.

Ugyan a hazaiak mentek a szépítésért, de lezárt a lőrinci retesz, s nem engedte komolyabb helyzetig ellenfelét. Sőt, a ráadásban tovább növelte az előnyét. Nagy Richárd ugratta ki Szolgait, aki 15 méterről a jobb kapufa mellé lőtt.

Mezőkövesd–Szentlőrinc 0–3 (0–1)

Labdarúgó NB II., 4. forduló. Mezőkövesd, 500 néző. 
Mezőkövesd: Deczki – Ternován, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zvekanov (Pintér Á., a szünetben) – Kovalenko (Vidnyánszky, a szünetben), Lőrinczy (Bartusz, 71.), Bertus (Csatári, 71.) – Szalai J., Sáreczki (Saja, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél. 
Szentlőrinc:  Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Milovanovic, 44.), Poór P., Márta L. – Nyári, Szolgai – Ambach (Samson, 59.), Nagy R. Bőle (Kiss-Szemán, 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 73.). Vezetőedző: Waltner Róbert.
Gólszerző: Nagy R. (18.), Adamcsek (65. – büntetőből), Szolgai (90+1.).

