augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nagy skalpot szereztek: Megtörte a Szentlőrinc a Kispestet is legyőző Ajka lendületét

Címkék#NB II#szentlőrinc se#labdarúgás

Újabb fontos három pontot gyűjtött be a labdarúgó NB II.-ben a Szentlőrinc az Ajka legyőzésével.

Kvanduk Bence

Minden szempontból kemény összecsapás várt a Szentlőrincre. Egyfelől a Kispestet legyőző Ajkát fogadta, másfelől már az első percek is megmutatták, hogy egyik együttes játékosai sem féltik testi épségüket, ha a másik megállításáról van szó. Több önfeláldozó mentést is láthatott a közönség. Olyannyira, hogy Poórt egy szögletet követően le is kellett cserélni, mert összefejelt egy csapattárssal. Valahol azonban ez a szerencsétlen eset hozta meg a gólt a hazaiaknak, hiszen a helyére érkező Czérna beadásából szerezte meg Nagy Richárd a vezetést.

Nagy Richárd gólja három pontot ért a Szentlőrinc együttesének az Ajka ellen
Nagy Richárd gólja három pontot ért a Szentlőrinc együttesének az Ajka ellen
Fotó: Kovács Liliána

Még az első félidő ráadásában a második is meglehetett volna a hazaiaknak, azonban ekkor Nagy beadásába bele tudott lépni egy védő, s így azt Szabados el tudta öklözni a kapu elől.

A második játékrész kevesebb eseményt hozott, habár egy-egy nagyobbat még mindkét hálóőrnek kellett védenie, gól viszont már nem esett.

Szentlőrinc–Ajka 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 5. forduló. Szentlőrinc, 700 néző. Vezette: Farkas T. (Ring, Topálszki). 
Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Milanovics, Poór (Czérna, 19., Rac, 84.), Márta (Kiss-Szemán, a szünetben) – Szolgai, Nyári – Ambach (Kancsij, 67.), Nagy R., Bőle (Samson, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert. 
Ajka: Szabados I. – Kovács N., Jagodics, Tar, Csörnyei (Kopácsi, a szünetben) – Tóth G. (Rideg B., 63.), Lakatos M. (Doncsecz, a szünetben) – Csizmadia, Herjeczki (Csanádi, 81.), Kirchner – Katona I. (Rideg Á., 63.). Vezetőedző: Horváth András.
Gólszerző: Nagy R. (31.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu