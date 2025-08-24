Nagy skalpot szereztek: Megtörte a Szentlőrinc a Kispestet is legyőző Ajka lendületét

Minden szempontból kemény összecsapás várt a Szentlőrincre. Egyfelől a Kispestet legyőző Ajkát fogadta, másfelől már az első percek is megmutatták, hogy egyik együttes játékosai sem féltik testi épségüket, ha a másik megállításáról van szó. Több önfeláldozó mentést is láthatott a közönség. Olyannyira, hogy Poórt egy szögletet követően le is kellett cserélni, mert összefejelt egy csapattárssal. Valahol azonban ez a szerencsétlen eset hozta meg a gólt a hazaiaknak, hiszen a helyére érkező Czérna beadásából szerezte meg Nagy Richárd a vezetést.

Nagy Richárd gólja három pontot ért a Szentlőrinc együttesének az Ajka ellen

Fotó: Kovács Liliána

Még az első félidő ráadásában a második is meglehetett volna a hazaiaknak, azonban ekkor Nagy beadásába bele tudott lépni egy védő, s így azt Szabados el tudta öklözni a kapu elől.

A második játékrész kevesebb eseményt hozott, habár egy-egy nagyobbat még mindkét hálóőrnek kellett védenie, gól viszont már nem esett.

Szentlőrinc–Ajka 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 5. forduló. Szentlőrinc, 700 néző. Vezette: Farkas T. (Ring, Topálszki).

Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Milanovics, Poór (Czérna, 19., Rac, 84.), Márta (Kiss-Szemán, a szünetben) – Szolgai, Nyári – Ambach (Kancsij, 67.), Nagy R., Bőle (Samson, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Ajka: Szabados I. – Kovács N., Jagodics, Tar, Csörnyei (Kopácsi, a szünetben) – Tóth G. (Rideg B., 63.), Lakatos M. (Doncsecz, a szünetben) – Csizmadia, Herjeczki (Csanádi, 81.), Kirchner – Katona I. (Rideg Á., 63.). Vezetőedző: Horváth András.

Gólszerző: Nagy R. (31.).