augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Megtörte a Soroksár nyeretlenségét a Lőrinc ellen

Címkék#NB II#szentlőrinc se#labdarúgás

Bama.hu

Jobban kezdett a szakadó esőben a Soroksár, mint a Szentlőrinc a labdarúgó NB II. 6. fordulójában, s ennek a 24. percben statisztikailag is látható eredménye lett, hiszen Korozmán megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A támadó jó 20 méterről tekert a bal felsőbe.

A Szentlőrinc elvérzett a Soroksárnál
A Szentlőrinc elvérzett a Soroksárnál
Fotó: Kovács Liliána

A szünetben hármat is cserélt Waltner Róbert, aminek egyik oka az volt, hogy fiatalszabálynak megfelelő játékos váltásához egyet még mindenképpen változtatnia kellett. Így Kostyák is érkezett a kapuba Gyurján helyett. A változtatások bejöttek, hiszen Bőle egyenlített, azonban a hazaiak tovább rohamoztak szezonbeli első győzelmükért, amit sikerült is megszerezniük. A 69. percben Lovrencsics közeli fejesénél a fiatal lőrinci hálóőr nem tudott hárítani.

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB II., 6. forduló. Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás) 
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Varga Z. (Bagi Á., 60.), Korozmán (Gágyor, 74.), Kundrák (Gálfi N., 60.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 84.) Vezetőedző: Lipcsei Péter
SZENTLŐRINC: Gyurján M. (Kostyák, a szünetben) – Szivacski, Dinnyés, Poór (Milovanovics, 74.), Kiss-Szemán – Szolgai, Nyári – Sámson (Kancsij, 60.), Nagy R., Ambach (Bőle, a szünetben) – Adamcsek (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerzők: Korozmán (24.), Lovrencsics (69.) ill. Bőle (53.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu