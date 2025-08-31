Megtörte a Soroksár nyeretlenségét a Lőrinc ellen

Jobban kezdett a szakadó esőben a Soroksár, mint a Szentlőrinc a labdarúgó NB II. 6. fordulójában, s ennek a 24. percben statisztikailag is látható eredménye lett, hiszen Korozmán megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A támadó jó 20 méterről tekert a bal felsőbe.

A Szentlőrinc elvérzett a Soroksárnál

Fotó: Kovács Liliána

A szünetben hármat is cserélt Waltner Róbert, aminek egyik oka az volt, hogy fiatalszabálynak megfelelő játékos váltásához egyet még mindenképpen változtatnia kellett. Így Kostyák is érkezett a kapuba Gyurján helyett. A változtatások bejöttek, hiszen Bőle egyenlített, azonban a hazaiak tovább rohamoztak szezonbeli első győzelmükért, amit sikerült is megszerezniük. A 69. percben Lovrencsics közeli fejesénél a fiatal lőrinci hálóőr nem tudott hárítani.

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB II., 6. forduló. Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Varga Z. (Bagi Á., 60.), Korozmán (Gágyor, 74.), Kundrák (Gálfi N., 60.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 84.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

SZENTLŐRINC: Gyurján M. (Kostyák, a szünetben) – Szivacski, Dinnyés, Poór (Milovanovics, 74.), Kiss-Szemán – Szolgai, Nyári – Sámson (Kancsij, 60.), Nagy R., Ambach (Bőle, a szünetben) – Adamcsek (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerzők: Korozmán (24.), Lovrencsics (69.) ill. Bőle (53.)