Labdarúgás

Szétcincálta az újoncot a PMFC

Kvanduk Bence
Szétcincálta az újoncot a PMFC

Fotó: Löffler Péter

Kötelező volt a győzelem a labdarúgó NB III. 3. fordulójában a PMFC-nek az újonc Dombóvár ellen, s teljesítette is a szurkolók elvárásait az együttes. Bukovicsék hatot lőve nyertek. A pécsi nevelésű fiatal kétszer is betalált, de Csörgő, Helesh, Beke és Orbán is megrezgette a hálót.

PMFC–Dombóvár 6–0 (2–0)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 3. forduló. 
PMFC: Helesfay – Galacs, Ikonomou, Németh M., Berekali (Csonka) – Pintér D. – Beke (Morvai), Jásper, Varga D. (Hegedűs), Helesh (Bukovics) – Csörgő R. (Orbán K.). Edző: Vas László.
Gólszerzők: Csörgő (14.), Helesh (36. – büntetőből), Beke (59.), Orbán K. (72.), Bukovics (75., 90.).

