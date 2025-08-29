augusztus 29., péntek

Vízilabda

30 perce

Szoros csata volt: a küzdeni akarásukra egy rossz szó sem lehet

Címkék#PVSK-Mecsek Füsz#Lajkó#Abay Nemes Oszkár Sportuszodában

Puskás Patrik

A PEAC mellett a PVSK-Mecsek Füszért pólósai is lejátszották első tétmeccsüket a BENU Férfi Magyar Kupában augusztus 29-én. 

Zlatko Rakonjac együttese mindent beleadott ellenfelükkel szemben a péntek esti találkozójukon. Erőt adott a játékosoknak a hazai pálya is, mivel a Vasút az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában küzdhetett meg az elsőosztályú Miskolccal. 

Noha két negyedet sikerült döntetlennel zárnia a pécsi gárdának és küzdésből jelesre vizsgázott, a győzelmet végül a borsodi pólósoknak sikerült bezsebelniük 11–8 arányban. 

Szombaton két találkozót tekinthet meg a Hullám közönsége, mivel előbb a Miskolc játszik a csoport harmadik alakulatával a Honvéddal 13.00-kor, este 19.00-kor pedig utóbbi csapat a pécsiekkel is megmérkőzik majd.

Miskolc–PVSK-Mecsek Füszért 11–8 (2–2, 5–3, 3–2, 1–1)

PVSK: Gelencsér, Aranyi 2, Volhofer, Sipos 1, Holl, Cseh 1, Mészáros, Kókai, Lajkó 3, Matesz, Tóth, Arató 1, Schlapp-Molnár, Szabó, 

 

 

