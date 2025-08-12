Szorosra fűzik a kapcsolatot

A jövőben még szorosabb kapcsolatban működik majd együtt a HR-Rent Kozármisleny és a Nagykozár KSE az utánpótlás szintjén. Már korábban is volt kapcsolat az egyesületek között, de a jövőben ezt szeretnék még gyümölcsözőbbé tenni, ahogy ezt a Misleny közleményében írják. Ezért az egyik mislenyi együttest, a Fehér csapatot Nagykozárban indítja el.

Az edzéslehetőségek mellett a gyerekek így több mérkőzést is tudnak majd játszani, illetve a Bozsik tornákon, fesztiválokon is szerepelhetnek. Azt hangsúlyozza a Kozármisleny, hogy azoknak a gyerekeknek, akik most Nagykozárra kerülnek, nem engedik el a kezét, lesz átjárás az együttesek között, illetve folyamatosan nyomon követik az előmenetelüket. Korábban is volt már arra példa, hogy valaki visszakerült a Misleny utánpótlás csapataiba, emelte ki Kovács Zoltán utánpótlás szakmai vezető.