Tenisz

1 órája

Megmutatja magát a magyar tenisz jövője Pécsett

Címkék#Pécsi Elektromos SE#Dorko#teniszviadal#Pécsi Városi Tenisz Club

Kvanduk Bence

A magyar tenisz legnagyobb tehetségei Pécsett gyűltek össze, hogy megmérkőzzenek egymás ellen, s egy kis ízelítőt adjanak az érdeklődőknek a képességeikből. Augusztus 8. és 17. között ugyanis a Baranyai vármegye székhely ad otthont az ország egyik legnagyobb utánpótlás-teniszviadalának, a Dorko korosztályos bajnokságnak.

A magyar és a pécsi tenisz jövője is ütőt ragad
A magyar és a pécsi tenisz jövője is ütőt ragad
Fotó: Varga Gábor

A megmérettetésre több mint 350 tehetséges fiatal érkezett, hogy egyéniben, párosban és csapatban is bizonyítsa tudását a Pécsi Elektromos SE, valamint a Pécsi Városi Tenisz Club pályáin. Előbbi helyszínen, a Diófa utcában a 12 és 18 éves korosztály küzdelmei zajlanak ebben a 10 napban, míg a Veress Endre utcában a 14 és 16 éveseké a terep. A labda reggeltől estig pattog, így a nap bármely szakában érdemes belesni a sporttelepekre.

A pécsi tenisz tehetségei is ott vannak a mezőnyben

Természetesen a helyi tehetségek is ott vannak a mezőnyben, a PVTC több csapattal és számos egyéni nevezővel is képviselteti magát. Közöttük van a torna legfiatalabb játékosa is, a mindössze tízéves Varga Áron, aki már az első napon pályára lépett.

Pénteken a 14 éves lányok és a 18 éves fiúk mezőnye kezdte meg a csatározásokat, valamint a 12 éves fiúk selejtezője is elstartolt. Szombattól az Elektromos SE-nél a 12 éves lányok és fiúk mezőnye is csatában lesz, míg vasárnap a 16 éves fiúk ragadnak ütőt. A mérkőzések egyenes kieséses rendszerben zajlanak, így minden pontnak tétje van.

 

