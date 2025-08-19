11 perce
Magyar sikerke születtek a Pécsett rendezett történelmi tornán (GALÉRIA)
Két magyar aranyat is hozott a sportág története során először megrendezett Ifjúsági Teqball Európa-bajnokság Pécsett.
A hét első két napján zajlott a történelmi teqball kontinenstorna Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ahol a magyar játékosok is készek voltak felperzselni a parkettet a végső sikerért.
A tizenöt nemzet negyvenkilenc versenyzője közül ki is emelkedtek a mieink az Európa-bajnokságon, hiszen az öt döntőből háromban is érdekeltek voltak, sőt, két finálét meg is nyertek.
Teqballban is bizonyítanak a magyar tehetségek
Egyfelől a fiú egyes fináléjában szurkolhatott a közönség az Infinity Teqball magyar versenyzőjének, a 2007-es születésű Csábi Milánnak, aki nem is hagyta őket cserben. Ugyan az első szett még lengyel riválisáé, Stefan Orlowskié volt, a következő kettőt behúzta, s kiérdemelte az aranyat.
Ezt követően a fiú párosban szoríthattunk magyar sikerért, ahol Varga Dániel és Hercegfi Máté lépett asztal mögé. Nekik azonban nem volt szerencséjük, a dán Paarup-Clausen/Gulborg-Mondrup duóval egyszerűen nem bírtak, még ha a második szettet nyerték is.
Történelmi sportpillanat: U19-es Teqball Eb a Lauberben
Végül a vegyes párosban láthattunk egy nagyon magabiztos magyar győzelmet. Két szett alatt zárta le a Varga Dániel/Kovács Lara kettős a román páros, Simo Bence és Simo Boglárka elleni találkozóját.
Női párosban a bolgár Angelina Atanasova/Divna Stoeva páros jutott csúcsra, s egyesben is Atanasova diadalmaskodott.