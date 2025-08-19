augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teqball

11 perce

Magyar sikerke születtek a Pécsett rendezett történelmi tornán (GALÉRIA)

Címkék#Európa-bajnokság#lauber dezső sportcsarnok#Pécs#teqball

Két magyar aranyat is hozott a sportág története során először megrendezett Ifjúsági Teqball Európa-bajnokság Pécsett.

Kvanduk Bence

A hét első két napján zajlott a történelmi teqball kontinenstorna Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ahol a magyar játékosok is készek voltak felperzselni a parkettet a végső sikerért.

Varga Dániel aranyért jött a teqball ifi Eb-re, s egyet el is vitt
Varga Dániel aranyért jött a teqball ifi Eb-re, s egyet el is vitt
Fotó: Kovács Liliána

A tizenöt nemzet negyvenkilenc versenyzője közül ki is emelkedtek a mieink az Európa-bajnokságon, hiszen az öt döntőből háromban is érdekeltek voltak, sőt, két finálét meg is nyertek.

Teqballban is bizonyítanak a magyar tehetségek

Egyfelől a fiú egyes fináléjában szurkolhatott a közönség az Infinity Teqball magyar versenyzőjének, a 2007-es születésű Csábi Milánnak, aki nem is hagyta őket cserben. Ugyan az első szett még lengyel riválisáé, Stefan Orlowskié volt, a következő kettőt behúzta, s kiérdemelte az aranyat.

Ezt követően a fiú párosban szoríthattunk magyar sikerért, ahol Varga Dániel és Hercegfi Máté lépett asztal mögé. Nekik azonban nem volt szerencséjük, a dán Paarup-Clausen/Gulborg-Mondrup duóval egyszerűen nem bírtak, még ha a második szettet nyerték is.

Történelmi sportpillanat: U19-es Teqball Eb a Lauberben

Végül a vegyes párosban láthattunk egy nagyon magabiztos magyar győzelmet. Két szett alatt zárta le a Varga Dániel/Kovács Lara kettős a román páros, Simo Bence és Simo Boglárka elleni találkozóját.

Női párosban a bolgár Angelina Atanasova/Divna Stoeva páros jutott csúcsra, s egyesben is Atanasova diadalmaskodott.

Részletes eredmények: fiteq.org.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu