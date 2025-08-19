Magyar sikerke születtek a Pécsett rendezett történelmi tornán (GALÉRIA)

A hét első két napján zajlott a történelmi teqball kontinenstorna Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ahol a magyar játékosok is készek voltak felperzselni a parkettet a végső sikerért.

Varga Dániel aranyért jött a teqball ifi Eb-re, s egyet el is vitt

Fotó: Kovács Liliána

A tizenöt nemzet negyvenkilenc versenyzője közül ki is emelkedtek a mieink az Európa-bajnokságon, hiszen az öt döntőből háromban is érdekeltek voltak, sőt, két finálét meg is nyertek.

Teqballban is bizonyítanak a magyar tehetségek

Egyfelől a fiú egyes fináléjában szurkolhatott a közönség az Infinity Teqball magyar versenyzőjének, a 2007-es születésű Csábi Milánnak, aki nem is hagyta őket cserben. Ugyan az első szett még lengyel riválisáé, Stefan Orlowskié volt, a következő kettőt behúzta, s kiérdemelte az aranyat.

Ezt követően a fiú párosban szoríthattunk magyar sikerért, ahol Varga Dániel és Hercegfi Máté lépett asztal mögé. Nekik azonban nem volt szerencséjük, a dán Paarup-Clausen/Gulborg-Mondrup duóval egyszerűen nem bírtak, még ha a második szettet nyerték is.