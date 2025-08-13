augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Teqball

Pécsett írnak történelmet a különleges sportágban

Történelmi pillanatnak ad majd méltó helyszínt Pécs és a Lauber Dezső Sportcsarnok, hiszen itt rendezik az első Ifjúsági Teqball Európa-bajnokságot augusztus 18-án és 19-én.

Kvanduk Bence
A teqball jövője Pécsett tart díszszemlét

Fotó: Löffler Péter

Közeledik a pillanat, hogy a pécsiek is betekintést kapjanak a teqball jövőjébe. Augusztus 18-án és 19-én ugyanis itt rendezik majd az első Ifjúsági Teqball Európa-bajnokságot, s így a kontinens legjobb U19-es játékosai mutatják be majd, hogy milyen az, amikor ezt a sportágat a legmagasabb szinten űzik. Mondhatjuk, hogy igen színes is lesz a mezőny, hiszen a napokban eggyel még bővült is a megjelenő országok száma, összesen 15 nemzet 49 sportolója villantja majd meg képességeit.

Fotó: Löffler Péter

Azt talán nem is kell hangsúlyozni, hogy a sportág számára ez egy történelmi pillanat lesz, s a környezetet mindehhez a Lauber Dezső Sportcsarnok adja majd. Európa minden tájáról 14 és 19 év közötti fiatal sportolók érkeznek rá, hogy elhódítsák először a trófeát.

Izrael, Ausztria, Németország, Portugália, Bulgária, Görögország, Dánia, Belgium, Csehország, Moldova, Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Románia és a házigazda Magyarország sportolói fiú és leány egyesben, valamint fiú, leány és vegyes párosban mérik össze tudásukat.

Nagy létszámmal megyünk neki az ifi teqball Eb-nek

A mieink mellett legnagyobb létszámban a lengyel delegáció képviselteti magát, a két ország 6-6 sportolója lép majd az asztalok mögé. A legnépesebb mezőny fiú egyesben gyűlt össze, ahol mind a 15 nemzet indít sportolót. Fiú párosban 11 regisztrált, míg vegyes párosban kilenc. Leány egyesben kilencen mérik össze erejüket, a legkisebb mezőny pedig leány párosban van, ahol hat duó indul. A legfiatalabb versenyző az izraeli Gavriel Helin Zerrad, aki májusban töltötte be a 14. életévét, míg a legidősebb Michal Molnar (SVK), aki januárban lesz 20 éves.

A sporttörténelmi eseményt élőben közvetíti a TEQ-tv. Belépéskor mindenki tombolaszelvényt kap, amellyel egy 2500€ értékű LITE teqball-asztalt lehet nyerni, áll a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola közleményében.

 

