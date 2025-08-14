augusztus 14., csütörtök

Pécs kapuja nyitva a történelmi sportesemények előtt

Sajtótájékoztatót tartottak Pécsett az Ifjúsági Teqball Európa-bajnokság kapcsán a Lauber Dezső Sportcsarnokban, amelyen a szövetség főtitkára, Vajda László, Fogarasi Gábor, a város sportbizottságának elnöke, valamint Máté János, a PSN Zrt. ügyvezetője hangsúlyozta a teqball esemény jelentőségét.

Kvanduk Bence

Pécsett versenyez majd a teqball sportág utánpótlásának legjava, hiszen 15 ország 49 sportolója vesz majd részt a Lauber Dezső Sportcsarnokban az U19-es Ifjúsági Teqball Európa-bajnokságon augusztus 18-19-én.

A teqball szövetség főtitkára is beszállt a sajtótájékoztatón a játékba
A teqball szövetség főtitkára is beszállt a sajtótájékoztatón a játékba
Fotó: Kvanduk Bence

Pécs és a helyszín szimbolikus is egy ilyen fiatal sportág, mint a teqball számára

  • Vajda László, a teqball szövetség főtitkára: – Nem kevés személyes nosztalgiával vagyok itt túl azon, hogy a sportág egyik vezetőjeként nem rejtem véka alá, hogy az ifjúsági Európa-bajnoksággal egy fantasztikus mérföldkőre készülünk a szövetség és sportág életében. Köszönöm a létesítményvezetésnek, a városvezetésnek a hozzáállást. Partnerre találtunk bennük, s ez fordítva is igaz. Nagyon köszönjük annak a 15 országnak, akik utánpótláskorú versenyzőket tudnak küldeni az első Eb-re. Minden sportág életét meghatározza az, hogy az utánpótlás nevelés terén hogyan áll. A teqball egy fiatal sportág, de már nagyon sok jó versenyzőnk van, viszont a jövőnknek a letéteményesei azok a fiatalok, akik különböző okok miatt úgy gondolják, a teqballban látják a sportkarrierüket. Együtt dolgozunk az Európai Kontinentális Szövetségünkkel, ami szintén egy nagyon fiatal szervezet. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ne csak jó versenyt, izgalmas labdameneteket lássunk, hanem valóban inspiráljuk azokat a fiatalokat, akik a teqball mellett döntöttek. Szimbolikus az, hogy ez a létesítmény Lauber Dezsőről van elnevezve, mert egy múlt század végén született sportrajongóról van szó, aki vívásban olimpikon is volt, de emellett 5-6 sportágat is űzött egyszerre. Az a hagyaték, amit ő adott Pécsnek, az úgy gondolom, a mai napig is érezhető.

Méltó otthont ad a város más nagy sportrendezvényeknek is

  • Fogarasi Gábor, a pécsi önkormányzat Népjóléti és Sportbizottságának elnöke: – Hatalmas öröm és meg tiszteltetés a számunkra az, hogy ismét Pécs gyönyörű városa adhat otthont egy történelmi sporteseménynek. Mindannyian tudjuk, Pécs a sportélet egyik fellegvára. Azt is, hogy Pécs mindig is méltó helyet foglalta el a magyar sportéletben, valamint, hogy minden egyes sporteseményt, ami Pécs városában került megrendezésre, mindig is a magas színvonal jellemezte. Elég, ha csak az utóbbi időből pár példát mondok, Mecsek Rallye, Tour de Hongrie, triatlon ob. Nagyon fontos elmondani, ezt nem csak mi gondoltuk így, hanem a résztvevők, versenyzők, szakemberek és a kilátogató nézők is ezt jelezték vissza. Maximálisan biztos vagyok abban, hogy a most megrendezése kerülő teqball Eb is ugyanezt a magas színvonalat fogja képviselni, és meg fogja ezt tapasztalni minden egyes résztvevő és kilátogató néző is. Köszönjük, hogy a szövetség minket választott, és természetesen a jövőben is Pécs kapui nyitva állnak előttük, mindenben számíthatnak ránk.

Komoly nyereményt vihet el az egyik néző

  • Máté János, a PSN Zrt. ügyvezetője: – Szeretném kiemelni a most szerényen félre húzódó Bajor Gábor urat, aki megfertőzte Pécs városát és a PSN Zrt.-t a teqballal, hiszen az ő közvetítésének, az ő nagy szerepvállalásának, és persze szintén a szövetség munkájának és hozzáállásának köszönhetően már túl vagyunk két nagyszerű versenyen. Ezekkel bizonyítottuk, méltó helyszín vagyunk, és a fantasztikus kollégáim közül most Izsák Mátét, az elsőszámú segítőmet, sportszervezőnket szeretném kiemelni. Ők azt bizonyították, magas szinten képesek vagyunk helytállni ebben a tényleg nagyszerű új sportágban is. Külön örömmel tölt el, hogy egy ilyen fiatal sportágba még bele kóstolhatok adott esetben játékosként is, de így szervezőként a mélységeit, nehézségeit és örömeit, lendületét látva fantasztikus átélni. A történelmi jelentőségű sporteseményekre, amiknek részesei lehetünk, mint, hogy első vidéki városként itt volt a Tour de Hongrie befutója, s most ez az ifi Európa-bajnokság, mindig örömmel fogunk visszaemlékezni. Annak érdekében, hogy sokak örömüket lelhessék a helyszínen az eseményekben, sokat tettünk. Megszólítottuk Pécs város többi sportszervezetét, a saját szakosztályainkat, hogy legyenek jelen, legyenek tanúi ennek a sporttörténelmi eseménynek. A szövetség jóvoltából hozzánk kerül nem kis számú teqball asztal. Négy úgynevezett smart asztal, amin a verseny bonyolódik majd, és tíz olyan light asztal, amin mindenkinek lehetősége lesz játszani. Azok, akik a döntőkre kilátogatnak tombolajegyet fognak kapni. Egy nyeremény lesz, a győztes egy 1 millió forint értékű light teqball asztal boldog tulajdonosa lehet. Szeretném hozzátenni, hogy a PSN Zrt. kísérletet tesz a jövőben egy teqball szakág működtetésére is.

A részvevők nagy reményekkel várják az Eb-t

  • Varga Dániel, sportoló: – Alapvetően a labdarúgásból jöttem, mint ahogy ebben a sportban viszonylag sokan. Ott nem éreztem a közösséget megfelelőnek, és nem szerettem volna folytatni. Valami olyan sportot kerestem, ahol esetleg a fizikai kontakt mérséklődik, pontra játsszák, labdával lehet játszani. Valahogy szembe jött velem YouTube-on a 2019-es világbajnokság döntője, és láttam gyakorlatilag minden elvárásomnak megfelel ez a sport. Meg is néztem interneten, hogy hol lehet edzésre járni. Találtam egy nagyon jó klubot Budapesten, ahol fantasztikus edzések voltak és egyszerűen beszippantott. Ezen az Európa-bajnokságon szeretném megszerezni az aranyat. Nem lesz egyszerű, ismerjük a játékosokat, akik most ide fognak utazni Pécsre. Nagyon hálás vagyok, hogy az első hivatalos Eb-t hazai közönség előtt játszhatjuk.
  • Spéth Veronika, sportoló: – Én 6 éves korom óta focizom. A nevelő együttesemben az egyik edző tart teqball edzéseket is. Öt éve ismerkedtem meg ezzel a sportággal, és nagyon jól össze tudom egyeztetni a labdarúgással, jól kiegészítik egymást. A közösség is nagyon jó, nagyon élvezem, hogy ilyen gyakran érhetek a labdába. A versenyen nekem az érem a célom, de reálisan nézve a lehető legtöbb győzelmet szeretném elérni.

 

