Tétmeccsek a medencében: elstartol a kupa mindkét pécsi együttesnek

Két-Két BENU Férfi Magyar Kupa mérkőzéssel kezdik meg az idei tétmeccseiket a pécsi a pólósok.

A PVSK-Füszért együttese hazai környezetben, az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában küzdhet meg ellenfeleivel. Péntek este hét órakor a Miskolccal, szombaton este pedig ugyan úgy 19.00-kor a Honvéd gárdájával nézhetnek majd farkasszemet Lajkó Marcellék. A Vasút számára jó erőpróba lehet ez a két kupatalálkozó, illetve a szurkolók számára is öröm lehet, hogy hazai környezetben láthatják kedvenceiket két elsőosztályú csapattal szemben.

A PEAC alakulata vendégségbe utazik hétvégére, s ők Egerben csobbannak majd a hullámok közé. Az egyetemistáknak előbb az SZVE Goodwill gárdája, majd a pályaadó Eger csapatával kell majd megmérkőzniük a medencében.

Annyi biztos, hogy a szezonkezdet előtt mindkét pécsi alakulatnak hasznos lehet a két-két tétmeccs, valamint jó lehetőség is arra, hogy felmérjék milyen szinten állnak jelenleg erős riválisokkal szemben.