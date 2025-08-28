augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Vízilabda

1 órája

Tétmeccsek a medencében: elstartol a kupa mindkét pécsi együttesnek

Címkék#Eger#BENU Férfi Magyar Kupa#SZVE Goodwill

Puskás Patrik

Két-Két BENU Férfi Magyar Kupa mérkőzéssel kezdik meg az idei tétmeccseiket a pécsi a pólósok. 

A PVSK-Füszért együttese hazai környezetben, az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában küzdhet meg ellenfeleivel. Péntek este hét órakor a Miskolccal, szombaton este pedig ugyan úgy 19.00-kor a Honvéd gárdájával nézhetnek majd farkasszemet Lajkó Marcellék. A Vasút számára jó erőpróba lehet ez a két kupatalálkozó, illetve a szurkolók számára is öröm lehet, hogy hazai környezetben láthatják kedvenceiket két elsőosztályú csapattal szemben.

A PEAC alakulata vendégségbe utazik hétvégére, s ők Egerben csobbannak majd a hullámok közé. Az egyetemistáknak előbb az SZVE Goodwill gárdája, majd a pályaadó Eger csapatával kell majd megmérkőzniük  a medencében.

Annyi biztos, hogy a szezonkezdet előtt mindkét pécsi alakulatnak hasznos lehet a két-két tétmeccs, valamint jó lehetőség is arra, hogy felmérjék milyen szinten állnak jelenleg erős riválisokkal szemben.

 

