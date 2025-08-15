augusztus 15., péntek

Futsal

7 órája

Rögtön felvették az NB I. ritmusát, de most még nagyobb feladat jön

Győzelemmel felérő döntetlent sikerült kiharcolnia az NB I. első fordulójában a PTE-PEAC-nak, hiszen a tavalyi bronzérmes Nyíregyháza ellen az egy pont megszerzése is hatalmas fegyvertény lehet egy újonc számára. Pihenni azonban nem lehet, pénteken 18.30-kor már a címvédő Veszprém vár az egyetemiekre. A szezon első pécsi gólját szerző Tóth Márk is figyelmeztet, most csak a maximum elfogadható mindenkitől.

Kvanduk Bence

Ugyan egy szögletet követően hátrányba került a nyitányon a Nyíregyháza ellen a PTE-PEAC, az újonc nem esett össze, s nagyot harcolva elcsípett egy pontot 1–1-re mentve a találkozót Tóth Márk góljával. Az élvonalba való visszatérés alkalmával ez különösen fontos volt egy ilyen erős ellenféllel szemben.

Megvan az első, most jöhet a többi is Tóth Márktól (fekete-fehérben)
Fotó: Löffler Péter

– Felemelő érzés volt újra NB I.-es mérkőzésen pályára lépni a Lauberben, ugyanis az egész tavalyi szezonunk során ezért dolgoztunk, hogy ez a pillanat létrejöhessen – jelentette ki Tóth Márk, az idény első NB I.-es PEAC gólját szerző játékos. – Úgy gondolom, ez az érzés meg is látszott a csapat játékán, mindenkinek sikerült felvennie az első osztály tempóját, hangulatát.

A pécsiek találta a 36. percben egy pazar kontra végén született, Nospak játszotta meg a pontot érő találatot jegyző Tóthot.

– Egy bajnokság során az első gól lélektanilag mindig kiemelkedően fontos mind csapatszinten, mind egyénileg, ugyanis áttörhet egy gátat ami után jöhet a többi gól. Hazai pályán a saját szurkolóink, szeretteink előtt pedig mindig kiemelkedően jó érzés betalálni – emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor a hálóba lőtt.

Tóth Márkék számára most még nagyobb kihívás jön

A Pécs sorsolása nem egyszerű az év elején, hiszen a bronzérmes fogadása után rögtön a címvédőhöz, a Veszprémhez kell utaznia. Ugyanakkor akár ez még szerencsés is lehet a folytatásra, hiszen már itt a rajtnál elérik a legmagasabb fordulatszámot, ami a várható közvetlen riválisok ellen még előnyt is teremthet számukra.

– A Nyíregyháza nem véletlenül lett az előző szezonban bronzérmes, csapatukban 3 brazil, és több magyar válogatott futsalos is megtalálható. Úgy gondolom az, hogy felvettük velük a versenyt nagy löketet adhat a továbbiakra – folytatta. – Nem szeretnék találgatásokba kezdeni, hogy mikor optimális egy erősebb csapattal találkozni, ami biztos, hogy a mi felkészülésünk kifejezetten jól sikerült, azt nem tudhatjuk más csapatok alapozása hogyan alakult. Úgy gondolom okozhatunk meglepetéseket.

A veszprémiek egy 5–2-es sikerrel startoltak a Magyar Futsal Akadémia ellen, ezt a lendületet vinnék tovább, de a PEAC se feltartott kézzel utazik.

– Az alap kiindulási pont, hogy a feszes védekezésünk, ami az első fordulóban megvolt, Veszprémben is meg kell legyen – árulta el, mi lehet a kulcs. – Mindenkinek a maximumot kell nyújtania ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű csapat ellen jó eredményt érhessünk el.

 

