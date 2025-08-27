Túl nagy volt a hátrány, az emberelőny se segíthetett a PEAC-on

Nem tudta lenullázni a Dunaújvárost a PTE-PEAC a labdarúgó NB III. 5. fordulójában úgy, ahogy másfél héttel korábban a PMFC-vel tette. Sőt, a 15. percben már 2–0-s hátrányban volt. A pécsiek problémáin az enyhíthetett volna, hogy a vendéglátó a második félidő közepén megfogyatkozott, de az emberelőnyt csak egy gólra tudták váltani az egyetemisták.

Dunaújváros–PTE-PEAC 2–1 (2–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 5. forduló.

PEAC: Varga D. – Varga B., Encz, Bozóki, Czimmerman (Szabó Z., a szünetben), Schuszter (Miklós D., 79.) – Győri (Orlovics, 84.), Lengyel Sz., Hawkins (Kaszás B., a szünetben) – Pressing, Major. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Tóth Á. (4., 16.), ill. Lengyel Sz. (68.).

Kiállítás: Joó (62.).