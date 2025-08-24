augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Újabb vereségbe szaladt bele a Misleny

Címkék#NB II#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Bama.hu
Újabb vereségbe szaladt bele a Misleny

A héten elhunyt tulajdonosa, Feleki Attila tiszteletére egyedi fekete mezben lépett pályára a labdarúgó NB II. 5. fordulójában a HR-Rent Kozármisleny Szegeden. A találkozó azonban nem az együttes tervei szerint alakult, Novák Csanád és Borvető sokszor okozott nehézséget a vendég védőknek, s a 32. percben utóbbi meg is szerezte a vezetést. Ugyan a kék-fehérek rengeteget dolgoztak azért, hogy legalább egy pontot elhozzanak, egyszerűen nem tudtak túljárni Veszelinov eszén. Így újabb vereséget szenvedett a Misleny.

SZEGED-CSANÁD GA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–0 (1–0)
Labdarúgó NB II., 5. forduló. Szeged, 1134 néző.
Kozármisleny: Lékai – Bíró M. (Kócs-Washburn, 83.), Horváth D., Dóra D., Bodrogi (Sebestyén, 71.), Nahirnij – Babinszky, Szalka, Kozics, Bakó (Máté Cs., 62.) – Jelena (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezics Máté
Gólszerző: Borvető (32.)

