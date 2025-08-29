Újabb világversenyen szerepelnek a pécsi versenyzők

Nagy Judit, Nagy Rebeka és Pétery Johanna, a PEAC versenyzői újból lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar színeket képviseljék. A Horvátországban megrendezésre kerülő WTT Youth Contender versenyen mindhárom pécsi lány komoly ellenfelekkel mérkőzhet meg az U19-es mezőnyben, azt követően, hogy az U17-esek között már elbúcsúztak a folytatástól a főtábla elérése után. Nagy Judit német, Nagy Rebeka cseh, míg Pétery koreai ellenfelet kapott a pénteki versenynapon, ahol délután küzdhetnek a továbbjutás reményében.