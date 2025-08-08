augusztus 8., péntek

Kosárlabda

8 perce

Újra edzésben a Vasút, kemény munka jön

Címkék#NB I B#PVSK-Veolia#férfikosárlabda

Kvanduk Bence
Újra edzésben a Vasút, kemény munka jön

Forrás: PVSK

A héten elkezdte felkészülését a férfikosárlabda NB I. B. Piros-csoportjára a PVSK-Veolia. A felméréseket követően Sértő Ádám vezetőedző és stábja elkezdi majd kialakítani a csapat elsődleges arcát, amit a szurkolók majd láthatnak. A tréner azt is elárulta, hogy augusztusban már két edzőmeccse lesz az együttesnek, 26-án a Honvéd elleni találkozót idegenben bárki megtekintheti majd, de a Vasas elleni 30-i találkozó zárt kapus lesz. Szeptemberben aztán a Kecskemét, az Újbuda MAFC ellen folytatja majd a gárda a tesztelést.

