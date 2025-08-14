Várja a rajongókat az első edzésekre az NKA

Április 19. óta várják az NKA Universitas Pécs hívei azt a hírt, amely csütörtökön végül megérkezett. Az előző idényben bronzérmet szerző női kosárlabdacsapata ismét munkába áll Zseljko Djokics vezérletével, s teszi mindezt egy nyíltan kezdődő tréningen, azaz a drukkerek is részt vehetnek az augusztus 18-án, hétfőn 18 órakor kezdődő első összetartás elején, első negyed óráján.

Ez remek lehetőséget ad majd arra a pécsi közönségnek, hogy belekóstoljanak, milyen a légkör az együttesnél, s megnézzék, hogyan mozog először együtt az új társakkal a még tavasszal bejelentett két új játékos, Dúl Panka és Varga Alíz. Előbbi a TFSE-MTK-t, utóbbi a Sopront hagyta el az NKA Pécs hívó szavára.

Mint ismert, a 2025/26-os szezonban a gárda az NB I. A-csoport és a Magyar Kupa mellett az Európa-kupában (FIBA EuroCup Women) is ismét érdekelt lesz.