Labdarúgás

3 órája

A PMFC az egyik legkulturáltabban futballozó együttest gyűrte le

Címkék#Vas László#NB III#PMFC

Kvanduk Bence

Feszült végjátékban, egy igazi rangadón szerezte meg Vas László együttese, a PMFC a labdarúgó NB III. 5. fordulójában a 3 pontot, amit az Iváncsa abszolút nem adott könnyen. Sőt, a sípszóig küzdött, hogy kétgólos hátrányból is felálljon.

A PMFC vezetőedzője, Vas László számára sem volt ez egy egyszerű mérkőzés
A PMFC vezetőedzője, Vas László számára sem volt ez egy egyszerű mérkőzés
Fotó: Löffler Péter

Vas László méltatta a PMFC ellenfelét

– Egy harcos, küzdelmes mérkőzésen sikerült három pontot szereznünk egy olyan gárda ellen, amelyről úgy gondolom, hogy az NB III.-ban játékban és felépítésben az egyik legkulturáltabban futballozik – nyilatkozta a találkozót követően Vas László. – Tudtuk ezt, és igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni rájuk. Jól kezdtük a találkozót, lezártuk a területeket, nem hagytunk lehetőségeket az ellenfélnek, rúgtunk két gólt, így előnnyel vonulhattunk a szünetre. A fordulás után szerkezeti változtatást hajtottunk végre, ami nem úgy sült el, ahogy elterveztük, ezért akadtak gondjaink a második félidő elején. Később azonban a fiúk rendezték a sorokat, újra megszereztük a kétgólos előnyt, és akár a negyedik-ötödik találat megszerzésére is volt esélyünk. Igaz, hogy ebben az időszakban a labdabirtoklásban az Iváncsa fölénk kerekedett, de komoly nyomást, kidolgozott helyzetet nem igazán tudtak kialakítani. Ugyanakkor voltak olyan dolgok, amelyeket a védekezésben ki kell javítanunk, és amelyeket a jövőben még magabiztosabban, tudatosabban kell alkalmaznunk.

 

