Visszatér a korábbi kapitány a piros mezes csapatnál

Nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be a Mohács, hogy felhagy az aktív labdarúgással az együttes korábbi kiváló játékosa Károly Viktor. Nem tartott sokáig ugyanakkor a stoplis cipő szögre akasztása, ugyanis Takács Lajos vezetőedző kérésére, visszatér az piros mezes alakulat meghatározó egyénisége.

Örülhetnek tehát a mohácsi szurkolók, mivel ismét láthatják a keretben sajátnevelésű játékosukat, aki 2019-től folyamatosan rendelkezésükre állt. Csapattársainak is extra motivációt adhat visszatérése, hiszen egy igazi vezéregyéniségnek számít a baranyai együttes falai közt. Tovább erősödött így a vármegyei elsőosztály bajnoka, s a csapat Magyar Kupa találkozóján akár újra pályára léphet Károly Viktor.