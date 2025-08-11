augusztus 11., hétfő

Waltner: "Olyan volt, mintha a Kispest lenne otthon, talán ez a plusz döntött"

Címkék#szentlőrinc se#labdarúgás#Budapest Honvéd

Kvanduk Bence
Nem lehetett elégedett a labdarúgó NB II. 3. fordulójában a Kispest ellen elszenvedett 2–1-es vereséggel a Szentlőrinc, s nem csak azért, mert vezetett, de végül fordítani tudott a vendég együttes. Waltner Róbert meg is mondta a frankót.

Waltner Róbert nem volt elégedett

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első fél óra a miénk is volt – értékelt Waltner Róbert, a Lőrinc vezetőedzője. – Megérdemelten szereztük meg a vezetést. Aztán az első félidő utolsó 15 percében már jobban kijött a Honvéd, kevesebbet birtokoltuk a labdát. Az elején nagyon szépen megjárattuk, csalogattuk őket, utána egyre több ívelés volt, amit én nem kértem. Az ellenfél magas védői ezeket a labdákat visszafejelték. Egygólos vezetésnél volt egy lehetőségünk, már csak a kapussal álltunk szembe, de sajnos Adamcsek rossz döntést hozott, ebből aztán lett az 1–1. Volt egy tizenegyes, sajnos a játékosunk belehibázott, pedig nem is volt gólhelyzet, nem kellett volna szabálytalankodni. A második félidő kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, kevés helyzet volt, de a Honvéd egyszer elment a szélén, beadta és berúgta. Ez inkább egy ikszes meccsnek tűnt a játékképe alapján, de a Kispestnek hosszabb a kispadja is, a céljaik is nagyobbak. Mi a kis keretünkkel megpróbáltuk felvenni a versenyt velük, nagyrészben sikerült, de itt volt az a többszázfős tábor, ami hazai pályává tette számukra a mienket. Talán az ilyen kis pluszok döntötték el ezt a meccset, vagy épp a keretük bősége, erőssége.

 

