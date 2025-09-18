18–0: négy játékos is triplázni tudott

Összesen négy mérkőzés maradt el az első játéknapon. A Mozsgó visszalépett a Kétújfalu ellen, de nem láthatták a szurkolók a BFA Szigetvár–Boda Diana, a Kölkedi SE–Pellérd SE, valamint Lippó KSE–Szalánta Hunyadi SE összecsapást sem.

Egy küzdelem lapzártánk után fejeződött be, ez pedig a Görcsönydobokai IKSE–Pécsváradi Spartacus meccs volt. Megérte ugyanakkor megvárni a kilátogatóknak a találkozó végét, ugyanis 0–18-as végeredményével a Kupa meccsek leggólgazdagabb találkozójának bizonyult egyben. Ha mindez nem lenne elég önmagában a vendégek közül négy játékos is triplázott, közülük pedig Kovács Attilla négy góljából hármat büntetőből ért el.

Görcsönydobokai IKSE–Pécsváradi Spartacus SE 0–18 (0–6)

Gólszerzők: Dénich (3. – öngól), Kovács (5., 41., 43., 88. – utóbbi három büntetőből), Stercz (8.,80.), Takács (44.), Dénes (50., 56., 85.), Farkas (54., 63., 76.), Bódis (61., 67., 81.), Szőnyi (89.).