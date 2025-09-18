szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

18–0: négy játékos is triplázni tudott

Címkék#Boda Diana#Pécsváradi Spartacus SE#Görcsönydobokai IKSE

Vasárnap lezajlott a Baranya vármegyei labdarúgókupa I. fordulója, ahol sok érdekes eredmény született.

Puskás Patrik

Összesen négy mérkőzés maradt el az első játéknapon. A Mozsgó visszalépett a Kétújfalu ellen, de nem láthatták a szurkolók a BFA Szigetvár–Boda Diana, a Kölkedi SE–Pellérd SE, valamint Lippó KSE–Szalánta Hunyadi SE összecsapást sem.

Egy küzdelem lapzártánk után fejeződött be, ez pedig a Görcsönydobokai IKSE–Pécsváradi Spartacus meccs volt. Megérte ugyanakkor megvárni a kilátogatóknak a találkozó végét, ugyanis 0–18-as végeredményével a Kupa meccsek leggólgazdagabb találkozójának bizonyult egyben. Ha mindez nem lenne elég önmagában a vendégek közül négy játékos is triplázott, közülük pedig Kovács Attilla négy góljából hármat büntetőből ért el.

Görcsönydobokai IKSE–Pécsváradi Spartacus SE 0–18 (0–6)

Gólszerzők: Dénich (3. – öngól), Kovács (5., 41., 43., 88. – utóbbi három büntetőből), Stercz (8.,80.), Takács (44.), Dénes (50., 56., 85.), Farkas (54., 63., 76.), Bódis (61., 67., 81.), Szőnyi (89.).   

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu