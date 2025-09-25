szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

21°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

A Fradi-verés után indul a fővárosba a Bányász

Címkék#Carbonex-Komló#PLER#férfikézilabda#Ferencváros

Kvanduk Bence
A Fradi-verés után indul a fővárosba a Bányász

Fotó: Kovács Liliána

Talán még sokan annak hatása alatt vannak, ahogy a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata megfordította meccsét hazai pályán a Ferencváros ellen, s hatgólos hátrányból kétgólos győzelmet aratott az NB I. 3. fordulójában, de a csapatnak gyorsan túl kellett lépnie ezen.

György László együttesének már pénteken 18 órakor jelenése lesz, méghozzá egy másik fővárosi együttes, a PLER-Budapest otthonában. A szurkolók biztosan örülnének egy újabb katartikus sikernek, mint a Fradi ellen, de egy kicsit nyugodtabb siker miatt sem bánkódnának.

A vendéglátó az egyetlen gárda az élvonalban, amely még nem szerzett pontot. Persze abból nem sok következtetést lehet levonni, hogy a Szeged (44–32) és a Veszprém (42–21) ellen is vereséget szenvedett a PLER, az viszont már talán jobban elhelyezi a gárdát az erősorrendben, hogy a Balatonfüred ellene is kikapott (30–26).

Az egyértelmű, hogy a Bányásznál van most a mentális előny, de nem lazíthat kemény védekezésén.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu