A Fradi-verés után indul a fővárosba a Bányász

Talán még sokan annak hatása alatt vannak, ahogy a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata megfordította meccsét hazai pályán a Ferencváros ellen, s hatgólos hátrányból kétgólos győzelmet aratott az NB I. 3. fordulójában, de a csapatnak gyorsan túl kellett lépnie ezen.

György László együttesének már pénteken 18 órakor jelenése lesz, méghozzá egy másik fővárosi együttes, a PLER-Budapest otthonában. A szurkolók biztosan örülnének egy újabb katartikus sikernek, mint a Fradi ellen, de egy kicsit nyugodtabb siker miatt sem bánkódnának.

A vendéglátó az egyetlen gárda az élvonalban, amely még nem szerzett pontot. Persze abból nem sok következtetést lehet levonni, hogy a Szeged (44–32) és a Veszprém (42–21) ellen is vereséget szenvedett a PLER, az viszont már talán jobban elhelyezi a gárdát az erősorrendben, hogy a Balatonfüred ellene is kikapott (30–26).

Az egyértelmű, hogy a Bányásznál van most a mentális előny, de nem lazíthat kemény védekezésén.