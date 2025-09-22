szeptember 22., hétfő

Birkózás

2 órája

A kemény megmérettetés a pécsiek fejlődését szolgálta

Címkék#PEAC#Flink Nátán#Zomborszki Zalán

Bama.hu
A kemény megmérettetés a pécsiek fejlődését szolgálta

Forrás: PTE-PEAC

A PEAC fiatal birkózói Csongrádon, az U15-ös Diákolimpián léptek szőnyegre. Flink Nátán (75 kg) bronzérmet nyert, míg Zomborszki Zalán (+85 kg) a mérkőzéseken szerzett tapasztalattal gazdagodott. A verseny jó lehetőséget adott számukra a fejlődésre, és értékes tapasztalatot hozott a következő megmérettetésekhez, tette közzé közösségi felületén az egyesület. Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatal sportolók képesek helytállni országos szinten is, és a folytatásban további előrelépés várható tőlük.

