A kemény megmérettetés a pécsiek fejlődését szolgálta

A PEAC fiatal birkózói Csongrádon, az U15-ös Diákolimpián léptek szőnyegre. Flink Nátán (75 kg) bronzérmet nyert, míg Zomborszki Zalán (+85 kg) a mérkőzéseken szerzett tapasztalattal gazdagodott. A verseny jó lehetőséget adott számukra a fejlődésre, és értékes tapasztalatot hozott a következő megmérettetésekhez, tette közzé közösségi felületén az egyesület. Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatal sportolók képesek helytállni országos szinten is, és a folytatásban további előrelépés várható tőlük.