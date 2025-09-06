A Legendás-gólra nem volt válasza a PMFC-nek

Vereséget szenvedett a labdarúgó NB I. 3. fordulójában a PMFC női együttese. Az MTK otthonában a 38. percig tartották magukat a piros-feketék, de ekkor Legendás Lora megrezgette Bednar hálóját egy félpályás szólót követő bombával. Ezt követően már nem esett gól a találkozón.

MTK–PMFC 1–0 (1–0)

Női labdarúgó NB I., 3. forduló.

PMFC: Bednar – Bocz, Acsádi, Bolboaca – Máté, Farkas J., Kardos (Balogh R., 77.), Tristan Kiss G. (Kövesdi, 80.) – Égi (Horváth K., 75.), Turi. Vezetőedző: Bolboaca Augustin.

Gólszerző: Legendás L. (38.).