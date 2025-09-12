szeptember 12., péntek

Labdarúgás

1 órája

A második helyen éjszakázik a PMFC

Kvanduk Bence
A második helyen éjszakázik a PMFC

Fotó: Löffler Péter

Ha átmenetileg is, de fellépett a női labdarúgó élvonal második helyére a PMFC együttese miután a 4. forduló nyitómeccsét megnyerte pénteken a Viktoria FC ellen.

A még nyeretlen vendég az első félidőben még meg tudta állítani a Pécs támadásait, de a fordulást követően megtört. A 72. percben Kiss Gabriella, majd nem sokkal később Farkas Jázmin is betalált a 10. helyezettnek, s ezzel eldöntötte a három pont sorsát.

A pécsiek ezzel a sikerrel harmadik győzelmüket gyűjtötték be négy forduló alatt, egyetlen vereségüket az éllovas MTK ellen szenvedték el, s 6 lőtt góljukra mindössze 1 kapott jut, ami bőven biztató nyitás a jövőre tekintettel.

PMFC–Viktoria FC 2–0 (0–0)

Női labdarúgó NB I., 4. forduló.
PMFC: Bednar – Bolboaca, Balogh R. (Máté, a szünetben), Acsádi, Bocz – Farkas J., Kardos (Kövesdi, 87.), Kiss G. (Bódis L., 80.), Égi (Gyánó, 84.), Tristan – Horváth K. (Turi, a szünetben). Vezetőedző: Bolboaca Augustin.
Gólszerzők: Kiss G. (72.), Farkas J. (79.).

