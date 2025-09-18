A névadó pécsi dédunokájának sikere tette duplán emlékezetessé a tornát

A keszthelyi Helikon Tenisz Clubban rendezett Dr. Forintos László Tehetséggondozó Emlékversenyen a Pécsi VTC fiataljai kiemelkedően szerepeltek. A 7–8 éves fiúk között Horváth Benedek arany-, Csikós Marcell ezüstérmet szerzett. A 9–10 éves lányok mezőnyében Kottász Dalma – a névadó dédunokája – diadalmaskodott, ezzel duplán emlékezetessé téve a tornát, míg Takács Zara második lett. A zöld pályás versenyben Tóth Réka ezüstöt, Sáros Máté szintén ezüstöt, Varga Áron bronzot hozott haza. A kemény pályás fiúk között Sáros Olivér a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Összességében a PVTC hét érmet szerzett: két aranyat, három ezüstöt és két bronzot, ezzel az egyik legeredményesebb klubként zárt. A komoly létszámú, színvonalas mezőnyben a pécsiek sikere biztató képet ad a klub utánpótlásáról, amely méltó módon járult hozzá az emlékversenyhez és Forintos László szellemiségének továbbviteléhez.