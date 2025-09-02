szeptember 2., kedd

A portugál élvonalba került a korábbi PMFC középpályás

A portugál élvonalba került a korábbi PMFC középpályás

Fotó: Löffler Péter

A nyáron nagy kérdés volt, hogy Nikitscher Tamás hol folytatja karrierét miután a Real Valladolid kiesett a spanyol élvonalból. A középpályás számára természetesen fontos volt, hogy valahol magas szinten játszhasson, mert úgy a legjobb formájában állhat a magyar labdarúgó-válogatott szolgálatára is. Kedd hajnalban derült ki, hogy az utolsó pillanatokban spanyolok is megegyeztek a portugál elsőosztályban szereplő Rio Ave gárdájával, így oda szerződik a PMFC korábbi futballistája.

 

