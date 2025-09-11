Alig bírja kivárni a baranyai klasszis, hogy ismét száguldhasson

Michelisz Norbert már megérkezett Tailem Bendbe, Dél-Ausztráliába, ahol a hosszú nyári szünetet követően ismét bepattanhat a Hyundai Elantra volánja mögé, s űzheti tovább címvédőként a pontokat. A baranyai klasszis féltávnál a 6. helyen áll 148 egységgel, s remekelnie kell a hátralévő négy versenyhétvégén, ha előzni akar, hiszen a listavezető Yann Ehrlacher már 250-nél jár. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a harmadik nagydíjig, a monzai hétvégéig nem tűnt versenyképesnek idén Michelisz autója. A Sport1 élőben közvetíti a teljes hétvégét, íg szombaton 1.30-tól az időmérőt is. Az első futam 6.30-kor kezdődik, a második vasárnap 4.15-től.