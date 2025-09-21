szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Áttört a gát Balatonnál: elárasztották Siófokot a PMFC-gólok

Címkék#Siófok#NB III#PMFC

Kvanduk Bence
Áttört a gát Balatonnál: elárasztották Siófokot a PMFC-gólok

Fotó: Löffler Péter

Feltámadt poraiból a labdarúgó NB III. 8. fordulójában a PMFC és lehengerlő teljesítménnyel lépett át a Siófokon. A pécsiek már az 5. percben vezettek Helesh találatával, aki a 21. percig mesterhármast szerzett, eközben pedig Hegedűs is értékesített egy büntetőt. A pontot az I-re a második félidőben Orbán tette fel az 51. percben, így 5–0-ra nyertek a Balaton partján a pécsi piros-feketék.

BFC Siófok–PMFC 0–5 (0–4)
Labdarúgó NB III., Dél-Nyugat, 8. forduló.
PMFC: Helesfay – Galacs (Beke, 46.), Miklós, Ikonomou, Németh – Pintér (Bachesz, 65.), Jásper – Helesh, Horváth (Varga, 73.), Hegedűs (Bukovics, 46.) – Orbán (Gyánó, 65.). Vezetőedző: Vas László.
Gólszerzők: Helesh (5., 18., 21.), Hegedűs (10. – büntetőből), Orbán (51.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu