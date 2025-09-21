Áttört a gát Balatonnál: elárasztották Siófokot a PMFC-gólok

Feltámadt poraiból a labdarúgó NB III. 8. fordulójában a PMFC és lehengerlő teljesítménnyel lépett át a Siófokon. A pécsiek már az 5. percben vezettek Helesh találatával, aki a 21. percig mesterhármast szerzett, eközben pedig Hegedűs is értékesített egy büntetőt. A pontot az I-re a második félidőben Orbán tette fel az 51. percben, így 5–0-ra nyertek a Balaton partján a pécsi piros-feketék.

BFC Siófok–PMFC 0–5 (0–4)

Labdarúgó NB III., Dél-Nyugat, 8. forduló.

PMFC: Helesfay – Galacs (Beke, 46.), Miklós, Ikonomou, Németh – Pintér (Bachesz, 65.), Jásper – Helesh, Horváth (Varga, 73.), Hegedűs (Bukovics, 46.) – Orbán (Gyánó, 65.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Helesh (5., 18., 21.), Hegedűs (10. – büntetőből), Orbán (51.).