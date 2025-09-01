szeptember 1., hétfő

4 órája

Az életéért játszott a Lőrinc ellenfele, most fellélegezhet

Az életéért játszott a Lőrinc ellenfele, most fellélegezhet

A nyeretlen Soroksárnál kellett fellépnie a labdarúgó NB II. 6. fordulójában a Szentlőrincnek, s épp ezért volt a rivális igazán veszélyes. A szakadó esőben végül Korozmán és Lovrencsincs góljával nyertek is a hazaiak megszakítva rossz sorozatukat.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Éreztem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Soroksár az elmúlt heti súlyos vereség után az életéért játszik. Megvoltak a lehetőségeink mindkét félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, vagy a hazaiak kapusa védett parádésan.

