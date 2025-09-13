szeptember 13., szombat

Labdarúgás

23 perce

Az első félidő ráadásában döntött a Misleny

Címkék#Magyar Kupa#Nagykanizsa#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence

Mondhatjuk, hogy hozta a kötelezőt a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, hiszen legyőzte egy osztállyal alacsonyabb szinten szereplő vendéglátóját, a Nagykanizsát, de természetese ez nem ennyire egyszerű, hiszen ha a kanizsaiak nyár elején csak egy kicsit szerencsésebbek, most ott lennének ők is az NB II.-ben.

A találkozó első két gólja pont a szünet előtt született. Babinszky, majd Bíró is betalált, ezzel 2–0-s előnyhöz juttatva a kék-fehéreket. A fordulás után Lőrincz adta vissza a reményt a hazaiaknak, de nem tudtak felállni végül, így tovább lépett a Misleny.

Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny 1–2 (0–2)

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló.
Kozármisleny: Lékai – Vajda, Pupp (Dóra, 7.), Bíró M., Turi – Kozics, Horváth P. – Szalka (Kócs-Washburn, a szünetben), Bakó (Zamostny, 73.), Babinszky (Kocsis, 73.) – Jelena (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezits Máté.
Gólszerzők: Lőrincz (68.), ill. Babinszky (45+1.), Bíró (45+3.).

