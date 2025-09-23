Az Európa-ligába igyekvő ellenfél érkezik Mislenybe

Az NB I. harmadik fordulójában szerdán 18 órától a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata a Mosonmagyaróvárt fogadja.

A vendégek nehéz kezdésen vannak túl, hiszen az első két fordulóban a Ferencváros és a Győr ellen szenvedtek vereséget. A nyáron Óváron több változás is történt, a legjelentősebb a kispadon: az együttest immár Dragan Adzics irányítja, aki klub- és válogatott szinten is komoly sikereket ért el, többek között Bajnokok Ligája-győztes. Az Óvár az Európa-liga selejtezőjére is készül, így a mérkőzés egyértelmű esélyese.

A hazaiak persze mindent megtesznek a lelkes közönségük előtt, hogy ez egy jó meccs legyen. Lengyel Leonetta a klub honlapjának úgy fogalmazott: „Ellenfelünknél sok rutinos kézilabdázó van, ezért a védekezésünket olyan magas szinten kell tartanunk, ahogyan tettük azt a Szombathely elleni meccsen. Támadásban a helyzetkihasználására kell fokozottan odafigyelni, hiszen egy válogatott hálóőrrel fogunk szemben állni.”