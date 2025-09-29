szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Az volt a kérdés, hány góllal nyernek, végül osztozkodtak

Címkék#NB II#Pinezits Máté#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
Az volt a kérdés, hány góllal nyernek, végül osztozkodtak

Fotó: Löffler Péter

Ugyan az 58. percben sikerült megszereznie a Videoton ellen a vezetést a HR-RentKozármislenynek a labdarúgó NB II. 8. fordulójában, Kocsis Dominik értékesített bevetődve egy balról érkező beadást, de a vendégeknek sikerült végül elcsenniük egy pontot. A 73. percben egy rossz ütemű kapuskifutást követően Nagy Dániel az üres kapuba lőve egyenlített.

– A játék összes elemében nagy különbség volt a javunkra, amiért nagyon büszke vagyok a srácokra, nagyon büszke vagyok a csapatra – jelentette ki Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – A játék bármelyik fázisát, bármelyik elemét nézem, óriási különbség volt, viszont ezért csak 1 pontot kapunk! Azt a részt, a figyelmetlenséget, pedig majd ki kell javítanunk! Nemcsak játék minőségben, csapatszinten, egyénileg is óriási különbség volt a javunkra. Nem az volt a kérdés, hogy nyerünk-e vagy nem nyerünk, hanem az, hogy hány góllal.

