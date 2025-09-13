szeptember 13., szombat

Kézilabda

1 órája

Bánhatja a Bányász: Budakalászon maradtak a pontok

Címkék#Carbonex-Komló#MELNICSUK#férfikézilabda

Kvanduk Bence
Bánhatja a Bányász: Budakalászon maradtak a pontok

Fotó: Péter Szabó Zoltán

Jól kezdett a Carbonex-Komló a Budakalásznál a férfikézilabda NB I. 2. fordulójában, hárommal is el tudott lépni az első öt percben, s ugyan feljöttek a hazaiak, a 18. percig maradt a vezetés a Bányásznál.

Legközelebb a fordulást követően tudott előnyt kiharcolni György László csapata, s még az utolsó tíz percre fordulva is képes volt vezetést szerezni, de a záró etapot 6–3-ra elvesztette, s így a két pontot is.

Budakalász–Carbonex-Komló 29–27 (16–15)
Férfikézilabda NB I., 2. forduló.
KOMLÓ: Vyunyk – VARGA SZ. 4, Doncov, Zennadi 4, Borsos, VÁCZI 6, Menyhárt 4. Csere: ÁGOSTON (k), MELNICSUK 7 (2), Jerkovics 2, Szöllősi, Ács, Ág. Vezetőedző: György László.

