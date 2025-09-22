Bődületes mennyiségű gól született a baranyai ligában

Ilyet nem mindennap látni, kivételesen sok gól esett a baranyai vármegyei III. vonal 2. fordulója során. A Czibulka nevezetű csoport volt a legszolidabb a találatok számában. A Sásd diadalmaskodott a Szászvár otthonában, a Bogád 2–2-őt játszott a Komló második együttesével, az Egerág kemény küzdelemben legyőzte a Mágocs VSK-t, az Újpetre a Bányász TC-vel végzett döntetlenre, míg a Hidas hármat lőtt az Orfű kapujába.

Ezekért a fordulókért éri meg követni Baranya vármegyei harmad osztály küzdelmeit

A Csík esetében, A Pogány 1–2-es győzelmén kívül a többi meccsen jött a gólzápor. A Szigetvár 21-et lőtt a Drávaszabolcsnak, s így átvette a vezetést a bajnokságban. A Szabadszentkirály 7–4-re nyert a Szalánta otthonában, de pontokkal távozott a Mozsgó és a Vajszló KSK is.

A Dárdai csoportban a Palotabozsok 13, a Babarc BSE 11, míg a Dunaszekcső 7 gólos sikert ért el ellenfeleikkel szemben. Mellettük nyert az Olasz alakulata a Szársomlyó otthonában, a Kölked pedig döntetlent játszott a Borjád ellen. Továbbra is megéri tehát kilátogatni a harmadosztály mérkőzéseire annak, aki szereti a gólgazdag küzdelmeket.

Baranya Vármegyei III. osztály

CZIBULKA–CSOPORT

EREDMÉNYEK: MUSE Szászvár–Sásd VSK 1–2, Bogád Pohány SE–Sport36 Komlói Bányász II. 2–2, Egerág SE–Mágocs VSK 5–3, Újpetre KSE–Bányász TC 2–2, ESE Hidas–Orfűi KSE 3–0.

BAJNOKSÁG DOBOGÓSAI: 1. Egerág (+5) 6, 2. Hidas (+4) 6, 3. Sásd (+2) 6.

CSÍK–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Kökény SC–Pogány Bogád SE 1–2, BFA Szigetvár–Drávaszabolcs SE 21–0, Baksai SE–Mozsgói SE 3–4, Pellérd SE–Vajszlói KSK 0–3, Szalánta Hunyadi SE–Szabadszentkirály 4–7.

BAJNOKSÁG DOBOGÓSAI: 1. Szigetvár (+24) 6, 2. Szabadszentkirály (+10) 6, 3. Vajszló (+7) 6.

EREDMÉNYEK: Szársomlyó SE–Olasz Község 2022 SE 0–1, Palotabozsok SE–Lippói KSE 13–0, DSE 2020–Báta KSE 7–0, Babarc BSE II–Görcsönydobokai SE 11–0, Kölkedi SE–Borjádi SE 1–1.

BAJNOKSÁG DOBOGÓSAI: 1. Babarc (+15) 6, 2. Palotabozsok (+14) 6, 3. Kölked (+6) 4.