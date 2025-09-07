szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Sok gólos meccsek és meglepetések a nyitányon

Címkék#Himesháza#Gyód#Beremend

Bama.hu

Lezajlott a baranyai labdarúgókupa első fordulója. Akadtak bőven sok gólos meccsek és meglepetések, a szurkolóknak sok vágya teljesülhetett a mérkőzéseket látva.

baranyai
Kezdetét vette a Baranyai Kupa
Fotó: Natee K Jindakum / Forrás:  Shutterstock

Baranyai Kupa I. forduló
Palotabozsok–Misinai Sasok 2–1 (1–0) 

Gsz: Szidonya (4.), Flógus (62.), ill. Grósz (70.).

Hidas–Báta 4–0 (2–0)

Gsz: Kapoli (30.), Forray (40., 73. – az elsőt büntetőből), Balogh B. (77.).

Hosszúhetény–Bogád 1–0 (0–0)

Gsz: Horváth D. (74.).

Orfű–Baksa 0–6 (0–2)

Gsz: Kovács K. (25., 72.), Tomcsányi (36.), Bata (63.), Kaufmann (69.), Újházi  (80.).

Szászvár–Szajk 1–6 (1–4)

Gsz: Miklós L. (15.) ill. Grain (5., 25.), Cikora (10., 20. – a másodikat büntetőből), Bitter (70.), Schochter (90.).

Bányász TC–Mágocs 4–6 (0–2)

Gsz: Gulyás (74.), Tóth M. (85.), Tóth D. (87.), Sipos (90.), ill. Győrfi (9.), Törő (39., 53. 69.), Csizmadia (77., 90.).

Vajszló–Szársomlyó 3–1 (0–1)

Gsz: Orosz (70.), Ignácz B. (72. – büntetőből), Jónás (81.), ill. Horváth N. (2.). 

Borjád–Himesháza 3–3 (1–1)

Gsz: Horváth (4.), Schneider (69.), Pauk (84.), ill.  Novák (42.), Bíró (88., 91.).

Szabadszentkirály–Beremend 1–3 (1–1)

Gsz: Zab (40.), ill. Dobrosi (5.), Müller K. (77.), Kisfalvi (89.).

DSE 2020–Sásd 0–4 (0–2)

Gsz: Szilágyi Á. (26.), Szászfai (39.), Seres (47.), Gazdag (83.).

Drávaszabolcs–Gyód 1–9 (0–6)

Gsz: Szilágyi B. (78.), ill. Bereczk (5.), Pusztai Sz. (7.), Nagyatádi (21.), Schrempf (23.), Kövesdi (27., 35.), Horváth Á. (69.), Berdó (76.), Müller B. (80.).

Kökény–Olasz 0–9 (0–3)

Gsz: Halmai (23., 50., 77., 85. – az elsőt büntetőből), Papp Á. (30., 34.), Majdik (55.), Szonnert (79.), Mészáros P. (88.).

Újpetre–Töttös 5–1 (1–0)

Gsz: Jozipovics (10.), Szepesi (60., 88., 89.), Szabó B. (82.), ill. Györegy (74.).

