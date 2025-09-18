1 órája
Elképesztő hangulat, szenzációs élmény − pécsiek a helyszínen szurkoltak Münchenben (FOTÓ és VIDEÓ)
75 ezer ember, köztük pécsiek is a helyszínen látták a játéknap rangadóját. Remek élményben volt része olvasóinknak, akik eljutottak a Bayern München-Chelsea összecsapásra.
A Bayern München behúzta a 3 pontot a londoniak ellen.
Forrás: Olvasói fotó
Örök élmény egy ilyen rangadót a helyszínen látni − árulta el olvasónk, aki a helyszínen tekintette meg a Bayern München-Chelsea labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) összecsapást. Az Allianz Aréna csordultig megtelt, közel 75 ezer ember látta a helyszínen a két sztárcsapat csörtéjét, melynek végén a hazaiak örülhettek, miután 3-1-re legyőzték az angolokat.
Bayern München-Chelsea: könyörtelenül kihasználta helyzeteit a hazai csapat
Olvasónk − aki a helyszínen élhette át a Bayern München-Chelsea derbit − elárulta, hogy óriási és maradandó élmény marad számára, hogy egy ilyen kaliberű összecsapást láthatott élőben, még akkor is, ha az ő szíve a londoni kékekért dobog.
„A Bajnokok Ligája a labdarúgás csúcsa, teljesen más egy ilyen mérkőzést élőben látni, mint a televízión keresztül. A játékosok technikai képességei itt látszanak meg igazán. A hangulatról pedig azt hiszem nem is kell igazán sokat mondanom, hihetetlen az atmoszféra és fergeteges szurkolótábora van a bajoroknak, és nagyon finom csapolt söreik! A meccs izgalmasan alakult, végül sajnos a Chelseanek nem sikerült pontot szereznie.”
Bajnokok Ligája jegyárak
A klub honlapja szerint a müncheniek hazai Bajnokok Ligája találkozóira 5 kategóriában adnak el jegyeket, minőségüktől függően pedig 7500-50000 forintos skálán mozognak az árak.
Szoboszlai gólpassza kellett a Liverpool sikeréhez
Nem a Bayern Chelsea meccs volt az egyetlen a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első játéknapján, amely tartogatott a magyarok számára érdekességet: a Liverpool Atletico Madrid elleni derbije is sok izgalmat tartogatott. Végül Szoboszlai Dominik gólpasszával az utolsó percekben 3-2-re győzni tudott az angol bajnok hazai pályán. Kerkez Milos a 86. percben csereként kapott lehetőséget Arne Slottól.
