Elképesztő hangulat, szenzációs élmény − pécsiek a helyszínen szurkoltak Münchenben (FOTÓ és VIDEÓ)

Örök élmény egy ilyen rangadót a helyszínen látni − árulta el olvasónk, aki a helyszínen tekintette meg a Bayern München-Chelsea labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) összecsapást. Az Allianz Aréna csordultig megtelt, közel 75 ezer ember látta a helyszínen a két sztárcsapat csörtéjét, melynek végén a hazaiak örülhettek, miután 3-1-re legyőzték az angolokat.

Elképesztő hangulat a Bayern Chelsea összecsapáson. Eközben Szoboszlai gólpasszal segítette győzelemhez a Liverpoolt.

Forrás: Olvasói fotó

Bayern München-Chelsea: könyörtelenül kihasználta helyzeteit a hazai csapat

Olvasónk − aki a helyszínen élhette át a Bayern München-Chelsea derbit − elárulta, hogy óriási és maradandó élmény marad számára, hogy egy ilyen kaliberű összecsapást láthatott élőben, még akkor is, ha az ő szíve a londoni kékekért dobog.

„A Bajnokok Ligája a labdarúgás csúcsa, teljesen más egy ilyen mérkőzést élőben látni, mint a televízión keresztül. A játékosok technikai képességei itt látszanak meg igazán. A hangulatról pedig azt hiszem nem is kell igazán sokat mondanom, hihetetlen az atmoszféra és fergeteges szurkolótábora van a bajoroknak, és nagyon finom csapolt söreik! A meccs izgalmasan alakult, végül sajnos a Chelseanek nem sikerült pontot szereznie.”

Bajnokok Ligája jegyárak

A klub honlapja szerint a müncheniek hazai Bajnokok Ligája találkozóira 5 kategóriában adnak el jegyeket, minőségüktől függően pedig 7500-50000 forintos skálán mozognak az árak.

Szoboszlai gólpassza kellett a Liverpool sikeréhez

Nem a Bayern Chelsea meccs volt az egyetlen a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első játéknapján, amely tartogatott a magyarok számára érdekességet: a Liverpool Atletico Madrid elleni derbije is sok izgalmat tartogatott. Végül Szoboszlai Dominik gólpasszával az utolsó percekben 3-2-re győzni tudott az angol bajnok hazai pályán. Kerkez Milos a 86. percben csereként kapott lehetőséget Arne Slottól.