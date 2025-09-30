Belevágnak a kupába: szerdán játszik a Carbonex-Komló

Ugyan az újabb bajnoki találkozóra várni kell még október 10-ig, szerdán 18.30-tól láthatják rajongói a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatát játszani, már ha elkísérik Tatára.

A Bányász a Magyar Kupa 3. fordulójában csatlakozik be a sorozatba, s egy NB II.-es, azaz harmadosztályú vetélytárs ellen kell kiharcolnia, hogy ott lehessen a következő körben is. Természetesen ez nem szabad, hogy problémát jelentsen az együttes számára, sőt, György László vezetőedző most esélyt kap arra, hogy azokat is terhelhesse, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy esetleg még nem is léptek pályára az idényben felnőtt találkozón.

A Tata az előző körben egy magabiztos sikerrel (39–22) jutott túl a BVSC Zugló csapatán. Saját osztályában meccshátrányban a második helyezett, egyelőre százszázalékos, kettőből kettő összecsapást megnyert.