szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Belevágnak a kupába: szerdán játszik a Carbonex-Komló

Címkék#Carbonex-Komló#férfikézilabda#Magyar Kupa

Bama.hu
Belevágnak a kupába: szerdán játszik a Carbonex-Komló

Fotó: Kovács Liliána

Ugyan az újabb bajnoki találkozóra várni kell még október 10-ig, szerdán 18.30-tól láthatják rajongói a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatát játszani, már ha elkísérik Tatára.

A Bányász a Magyar Kupa 3. fordulójában csatlakozik be a sorozatba, s egy NB II.-es, azaz harmadosztályú vetélytárs ellen kell kiharcolnia, hogy ott lehessen a következő körben is. Természetesen ez nem szabad, hogy problémát jelentsen az együttes számára, sőt, György László vezetőedző most esélyt kap arra, hogy azokat is terhelhesse, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy esetleg még nem is léptek pályára az idényben felnőtt találkozón.

A Tata az előző körben egy magabiztos sikerrel (39–22) jutott túl a BVSC Zugló csapatán. Saját osztályában meccshátrányban a második helyezett, egyelőre százszázalékos, kettőből kettő összecsapást megnyert. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu