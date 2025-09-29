Belgrádban győzött a Komlói Bányász

Ötvennégy éve Belgrádba látogatott a Komlói Bányász labdarúgócsapata a Kupagyőztesek Európa-kupájának 1. fordulójában. A Crvena zvezda otthonában a Buús – Laziridisz, Kovács L., Makray, Csordás – Solymosi, Orsós J., Horváth L. – Bordács, Juhász T., Bencsik összeállításban lépett pályára, de a 40. percben hátrányba került. Nem esett azonban össze ettől az együttes, s pillanatokkal később egyenlített Juhász Tibor, majd a fordulást követően Bencsik a győzelmet is megszerezte a Bányásznak. A találkozó szünetében Mohácsik Imrét cserélte még be Lantos Mihály vezetőedző a találkozón. A sikert beárnyékolta, hogy az odavágót 7–2-re nyerte a Zvezda.